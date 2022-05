Fernandez: "De Vito sa cosa fare per l'Avellino. Su Taurino..." Il direttore sportivo della Viterbese è intervenuto nel corso di "0825 - Focus Serie C"

Il direttore sportivo della Viterbese, Mariano Fernandez, è stato ospite via skype nel corso di "0825 - Focus Serie C" sul canale 696 TV OttoChannel. "Cosa occorre all'Avellino? Lo saprà Enzo De Vito. Saprà lui come intervenire. - ha spiegato il ds dei laziali per commentare il momento in casa biancoverde - Sicuramente conosce bene la piazza, ha già vinto in passato, quindi sa lui come fare. Taurino è un allenatore che conosco: un ottimo professionista, persona seria, ha dimostrato a Francavilla che è un allenatore preparato perché giocavamo bene, ha cambiato anche il modulo e ha fatto un grande lavoro. È un allenatore che ha dimostrato di essere preparato e può lavorare bene".

Sui playoff con i risultati del secondo turno nazionale e le Final Four: "Ho visto Catanzaro-Monopoli, ma mi ha sorpreso l'eliminazione della Reggiana. - ha aggiunto Fernandez - Ho avuto modo di seguirla lungo la stagione. Aveva valori importanti e giocava molto bene. Sulle semifinali credo che Padova e Catanzaro sono le squadre che hanno qualcosa in più rispetto alle altre due".