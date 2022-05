Taurino all'Avellino, De Vito: "Ideale per una giusta ripartenza" Staff tecnico e rosa: i nuovi obiettivi biancoverdi per la stagione 2022/2023

Da pochi minuti è ufficiale l'accordo tra l'Avellino e Roberto Taurino. Il club biancoverde si affida al tecnico leccese, reduce dall'avventura con la Virtus Francavilla, per il riscatto dopo una stagione vissuta senza sussulti in chiave promozione prima in regular season e poi nei playoff. Ecco il commento del direttore sportivo dei lupi, Enzo De Vito: "Siamo felici di essere riusciti ad assicurarci il profilo tecnico ed umano ideale per una giusta ripartenza. - ha spiegato il ds biancoverde - Con l’etica professionale che contraddistingue questo club, abbiamo atteso il termine delle attività inerenti la stagione agonistica 2021/2022 prima di annunciare l’avvenuto accordo con il nuovo allenatore, al quale da parte mia e dell’intera società rivolgo un caloroso benvenuto". Contratto annuale per Taurino: accordo fino al 30 giugno 2023. Ora lo sguardo è rivolto alla definizione dello staff tecnico e alla rivoluzione nella rosa. Si punterà sui giovani da integrare ai calciatori che rimarrano all'ombra del Partenio.