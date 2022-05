Avellino, il supervisore nello staff. Mercato, c'è un sogno per l'attacco Ruolo non pienamente tra i collaboratori di Taurino. Le novità per il reparto offensivo

La settimana si è aperta con il dettaglio atteso nei giorni precedenti. L'annuncio dei collaboratori di Roberto Taurino è arrivato poco prima delle 20 con la particolarità del ruolo che sarà ricoperto da chi torna in biancoverde. Pietro La Porta sarà responsabile performance dell'US Avellino nella stagione 2022/2023. "A coadiuvare l'area tecnica": così il club irpino ha presentato il ruolo del preparatore atletico, di rientro dopo la parentesi alla Juve Stabia, quasi con la mansione del supervisore per lo staff, anche se il compito sarà chiarito dalla società nella conferenza stampa di presentazione di Taurino (resta l'attesa per il giorno delle prime parole ufficiali da biancoverde per il salentino).

L'Avellino è reduce da una stagione condizionata fortemente dagli infortuni e probabilmente l'innesto di La Porta, non presente nella foto con i collaboratori di Taurino, ma da scatto individuale con la proprietà e il ds, da leggere in chiave di valutazione del rendimento individuale e di squadra, rientra nell'obiettivo di superare la criticità maggiore dell'ultima annata sportiva. Dallo staff tecnico a quello medico: l'US Avellino dovrà compiere l'ulteriore step nella programmazione e sembra accelerare sul mercato.

Per l'attacco il sogno è Franco Ferrari: l'italo-argentino è stato protagonista in C, nel girone B, con la maglia del Pescara. Il classe '95 ha realizzato 17 gol con 6 assist in 36 gare di campionato. Ferrari farà rientro al Napoli dopo il prestito a Pescara. Il suo contratto con i partenopei terminerà tra un anno (30 giugno 2023), ma ci sono anche club di Serie B (su tutte la Ternana, ma anche l'Ascoli) sulla punta. Il profilo del nativo di Rosario si aggiunge all'idea per la difesa, Mario Mercadante, svincolato dal prossimo primo luglio e reduce dal ruolo da leader nel Monopoli, e ai pupilli di Taurino per il centrocampo.

Riccardo Maniero è, invece, destinato all'addio, ma sembrano davvero in tanti pronti a salutare l'Avellino. Tra questi anche Luigi Silvestri e Salvatore Aloi.