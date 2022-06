Avellino, due arrivi e per Maniero c'è un'altra pista: i dettagli Serie C, gli scenari di mercato in casa biancoverde dopo l'accelerazione delle ultime ore

Daniele Franco in mediana, Giuseppe Guadagni per l'attacco: l'Avellino ha aperto la settimana con due accordi praticamente raggiunti. Manca davvero poco alla finalizzazione di due ingaggi con la medesima modalità perché entrambi i calciatori dal primo luglio saranno svincolati. Franco saluta la Turris per fine contratto (30 giugno) dopo quattro stagioni vissute con la promozione in C e il ruolo da mina vagante nell'ultima annata. Dalla maglia biancoverde sfiorata nella sessione invernale all'arrivo a parametro zero dopo 6 mesi: il centrocampista napoletano, classe '94, appare come centrale nel sistema tattico di Roberto Taurino. Guadagni è, invece, l'attaccante "under" (classe 2001) in grado di ricoprire il ruolo di esterno offensivo destro nell'idea del 3-4-2-1 (3-4-3) per il tecnico salentino. Il nativo di Brusciano chiuderà l'esperienza con la Paganese in virtù della retrocessione del club azzurrostellato in Serie D, risultato sportivo che lo rende svincolato dal primo luglio con il via ufficiale della nuova stagione.

Nel frattempo, dai rumors emerge una nuova pista in uscita per Riccardo Maniero. Alla Turris, ma nella prospettiva corallina si confermava il nodo ingaggio, si aggiunge nelle ultime ore il Monopoli. Dal club pugliese è in uscita a parametro zero Mario Mercadante, difensore rigorista, e nello scenario di mercato biancoverde resta sempre Roberto Pierno, centrocampista classe 2001, allenato da Taurino a Francavilla Fontana nello scorso campionato e rientrato al Lecce per fine prestito. Inoltre, per la difesa c'è il dubbio Luigi Silvestri. Riprende quota la possibilità di conferma nella rosa per il siciliano.