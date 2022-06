Avellino, lo scenario per la prima punta. Sfuma una pista per la difesa Calciomercato: sguardo sull'Ancona-Matelica a cui piace un centrocampista biancoverde

Dai primi due profili in entrata, Daniele Franco per la mediana e Giuseppe Guadagni per il reparto offensivo, all'equilibrio per l'Avellino con le uscite per definire le caselle all'interno di una rosa che sarà rivoluzionata per diversi aspetti. Sono pronti due ingaggi a parametro zero. L'opportunità di inserire calciatori che hanno dimostrato valore all'interno del girone C senza spendere per i cartellini: l'Avellino punta alla crescita interna e non solo legata ai prestiti dei giovani delle formazioni Primavera delle società di Serie A e Serie B su cui comunque è al lavoro il direttore sportivo dei biancoverdi, Enzo De Vito. Nella strategia l'arrivo a titolo temporaneo di alcune pedine è la seconda via del mercato per i lupi.

Intanto, per l'attacco, al sogno Franco Ferrari si aggiunge il nome di Alex Rolfini. Il classe '96 è stato protagonista con l'Ancona-Matelica (nella prossima stagione sarà US Ancona). La punta di Portomaggiore ha realizzato 19 reti nel girone B di Serie C e ha affrontato l'Avellino nell'unico match di Coppa Italia di categoria giocato dai lupi nell'ultima stagione sfiorando il gol (nella foto l'esultanza per la rete poco dopo annullata per il controllo della sfera con il braccio). Rolfini è legato per un altro anno al club marchigiano, reduce dal cambio di proprietà, e da rumors all'Ancona interessa Giuseppe Carriero. Anche il centrocampista ha un accordo durata 2023 con l'Avellino.

Nel frattempo, nella lista degli svincolati di lusso sfuma una pista perché Mario Mercadante appare prossimo all'accordo con il Cesena. La carriera del classe '94, difensore rigorista, in scadenza con il Monopoli, dovrebbe proseguire in Romagna con la squadra che proprio Mercadante ha condannato all'uscita dai playoff con due penalty trasformati nella gara di ritorno del secondo turno nazionale all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi.