VIDEO | US Avellino, prime visite mediche: ecco Guadagni, Marcone e Russo Controlli di rito in compagnia di Pane e Bernardotto, già biancoverdi: la punta rientra dal prestito

La settimana si è aperta con le visite mediche per due confermati e tre volti nuovi in casa Avellino. Giuseppe Guadagni, Richard Marcone e Raffaele Russo, in compagnia di Gabriele Bernardotto, rientrante dal prestito al Teramo, e Pasquale Pane, ha raggiunto il centro diagnostico analisi SA.TA. di Avellino per poi trasferirsi in un centro specializzato per i controlli di rito dopo un rapido passaggio allo stadio "Partenio-Lombardi". È il primo giorno di visite per i tesserati biancoverdi e per chi sarà ufficializzato dal club irpino. Nelle prossime ore raggiungerà Avellino anche Manuel Ricciardi. Daniele Franco e Marco Garetto, nell'elenco dei calciatori con cui la società ha già definito l'accordo, avevano già effettuato i controlli precampionato nelle scorse settimane.