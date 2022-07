Mercato US Avellino: 8 ingressi, ma è rebus uscite. Lo scenario La tabella con i confermati, gli arrivi e gli addii in casa biancoverde

In 8 sono ormai pronti all'ingresso e di questi già in 3 hanno raggiunto Avellino per le visite mediche. La settimana si è aperta con l'arrivo di Giuseppe Guadagni, Richard Marcone e Raffaele Russo. Nelle prossime ore sarà tempo di controlli classici precampionato per Manuel Ricciardi, mentre Daniele Franco e Marco Garetto hanno già svolto le visite nel mese di giugno. A questi si aggiungeranno a breve Simone Auriletto e Lorenzo Moretti. I due difensori saranno biancoverdi dopo l'accelerazione firmata dal direttore sportivo, Enzo De Vito, con la Pro Vercelli e con l'Inter, per l'accordo a titolo definitivo (Auriletto con percentuale su futura rivendita, Moretti con diritto di recompra in favore dei nerazzurri).

Porte girevoli - Con Marcone l'Avellino ha effettuato l'unica soluzione in entrata con Pasquale Pane, che sarà il secondo. Il ds dei lupi è chiamato al lavoro per il lato sinistro con la ricerca di un esterno di centrocampo di piede mancino per dare ancora più forma all'undici titolare e alla rosa che sarà a disposizione di Roberto Taurino. Si cerca lo sprint per le uscite. Quanto si prefigura per Giuseppe Carriero, ovvero la risoluzione del contratto, sembra essere la strada per altre pedine, come Luigi Silvestri, in un percorso che appare complicato e che presenta tanti profili, almeno 12. L'obiettivo è ammortizzare il piano con gli incastri di mercato, favoriti dagli inserimenti nelle operazioni con altri club per arrivare ai giocatori immaginati.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024)

In uscita: Forte (2023)

In arrivo: Marcone

Difensori

Confermati: Bove (2023), Dossena (2023)

In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023), Silvestri (2024)

Mercato: Celiento

In arrivo: Auriletto, Moretti

Esterni

Confermati: Micovschi (2024), Rizzo (2023)

In uscita: Ciancio (2023), Tito (2024), Mignanelli (2023)

In arrivo: Ricciardi

Centrocampisti

Confermati: Matera (2023)

In uscita: Aloi (2024), Carriero (2023), Mastalli (2023)

Scadenza: De Francesco, Kragl

In arrivo: Franco, Garetto

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio (2023), Murano (2024), Kanoute (2023), Bernardotto (2023)

In uscita: Maniero (2023), Plescia (2024)

Mercato: Ferrari, Ambrosino, Lanini, Cuppone

In arrivo: Guadagni, Russo