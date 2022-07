Avellino, ufficiali Franco, Guadagni e Marcone: le durate dei contratti Mercato, primi tre annunci in casa biancoverde verso la stagione 2022/2023

Sono ufficiali gli accordi con Daniele Franco, Richard Marcone e Giuseppe Guadagni in casa US Avellino. Il centrocampista, il portiere e l'attaccante si sono legati alla società irpina con un contratto su base biennale, come presentato dal club biancoverde con i comunicati ufficiali.

Franco - "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Daniele Franco. Nato a Napoli il 28 agosto 1994 il centrocampista campano è cresciuto tra le giovanili di Napoli e Spezia. In carriera ha indossato le maglie di Torres, Paganese, Massese, Gragnano e Turris. È approdato tra i professionisti due stagioni fa, vincendo il campionato con la Turris ed in totale, in serie C, ha collezionato 66 presenze nelle quali ha messo a segno 5 gol e fornito 9 assist ai propri compagni di squadra".

Guadagni - "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Giuseppe Guadagni. Nata a Brusciano (NA) il 26 novembre 2001 la giovane ala è cresciuta nelle giovanili del Napoli. Passato alla Paganese ha esordito tra i professionisti proprio con la formazione azzurrostellata con cui ha collezionato, in tre campionati, 77 presenze, messo a segno 12 gol e fornito ai propri compagni 4 assist".

Marcone - "L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Richard Gabriel Marcone. Nato a Bucarest il 21 gennaio 1993 il portiere italo-rumeno è cresciuto nelle giovanili del Siena. In carriera ha indossato le maglie di Sudtirol, Trapani, Vicenza, Hellas Verona, Pro Vercelli, Cuneo, Rieti, Ternana e Potenza.Tra i professionisti ha collezionato 202 presenze, divise tra serie C, Coppa Italia e Serie B".

Foto: ufficio stampa US Avellino