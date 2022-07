VIDEO | Avellino, Franco e Guadagni: "Carichi e vogliamo fare bene" Prime parole da biancoverdi per il centrocampista e l'attaccante al Memorial Dino Gasparro

Per l'ultima serata del "Memorial Dino Gasparro", organizzato dalla Curva Sud, hanno raggiunto Picarelli anche i nuovi acquisti dell'Avellino, Daniele Franco e Giuseppe Guadagni, in compagnia di Pasquale Pane, del direttore sportivo, Enzo De Vito, e dell'amministratore IDC, Giovanni D'Agostino. "È una serata emozionante con tanta gente. - ha affermato Franco - Siamo qui carichi e speriamo di fare bene. Quindi, forza lupi". Franco era stato vicinissimo all'ingresso nel club biancoverde già nella sessione invernale: "Ci ho messo un po' di tempo, non per colpa mia, però sono arrivato. E quello era importante: l'intento finale". "È una piazza così calda. - ha aggiunto Guadagni - Speriamo di fare bene e forza lupi. Penso che è un onore sentire queste parole e daremo il massimo per tutto il campionato".