Avellino, Molino: "Fondamentale partire bene. Sulle uscite..." "Franco è molto forte. L'abbiamo visto l'anno scorso"

"Credo che stiano lavorando per quello che possono. Ci sono delle difficoltà. Quando tu decidi di fare un gruppo in un progetto tecnico e magari c'è chi non rientra e devi avere la pazienza". Così Gigi Molino si è espresso sull'Avellino e sul mercato biancoverde a margine dell'Avellino Summer Camp: "Devi rispettare chi deve andare via, devi rispettare anche i contratti. - ha spiegato il responsabile dell'attività giovanile del club irpino - Credo che entrambe le parti sanno che è inutile continuare. Ci vuole un po' di pazienza. Credo che le uscite sicuramente ci saranno. Credo che sarà una squadra giovane. Rimarranno parecchi dell'anno scorso, quindi l'Avellino ha delle frecce molto importanti: Murano se fa Murano, Micovschi, Kanoute, il centrocampista Franco è molto forte, l'abbiamo visto l'anno scorso. In difesa ci sono giocatori validi e sono stati inseriti giocatori giovani, ma con esperienza. Credo che se l'Avellino partirà bene, potrà dire sicuramente la sua. Naturalmente dovrà risolvere queste situazioni con i calciatori che non rientrano nel progetto tecnico e questo è fondamentale per partire subito bene".

Sull'attività giovanile dopo i due anni di limiti causati dal covid: "Lo scopo è sempre quello del farli stare insieme. Ci prepariamo anche tecnicamente con metodologie e quattro postazioni. Dopo gli ultimi due anni di pandemia c'è stata un po' di difficoltà. È come fermare una macchina e farla ripartire dopo due anni, però siamo in netta ripresa. Siamo in campo e ci divertiamo. È passato il momento negativo e speriamo che il covid non ci fermi più".