Avellino, sprint per l'attacco. E in difesa spunta Aya Zamparo, Starita e Ferrari: De Vito sfoglia la margherita per il bomber

Il direttore sportivo Enzo De Vito ha promesso di consegnare a Taurino l'80% della rosa per il ritiro di Mercogliano.

E l'accelerazione c'è stata. E' ormai definito l'arrivo di Lorenzo Moretti dall'Inter, ora la dirigenza deve concentrarsi sull'attaccante da affiancare a Jacopo Murano.

E la piazza vuole un nome che riporti entusiasmo. Prende corpo la pista che porta a Luca Zamparo. L'attaccante, classe '94, ha realizzato 18 reti nella scorsa stagione con la Reggiana.

Non è un mistero ormai da tempo anche il nome di Franco Ferrari nello scenario biancoverde, ma l'italo-argentino, di proprietà del Napoli, ha dato priorità al Pescara dopo l'anno in prestito vissuto da protagonista in Abruzzo.

Per il reparto avanzato spunta anche il profilo di Ernesto Starita. L'attaccante classe '96, di proprietà del Monopoli, è assistito da Claudio Parlato, agente di Daniele Franco e Giuseppe Guadagni, ufficializzati dall'Avellino con Richard Marcone, nel tardo pomeriggio di giovedì.

Come detto, per la difesa è stata completata l'operazione che porterà Lorenzo Moretti in Irpinia: accordo a titolo definitivo, ma con l'Inter che avrà il diritto di recompra.

Nelle ultime ore è circolato anche il nome di Ramzi Aya che alzerebbe il tasso di esperienza nel reparto arretrato.

Sul fronte uscite, De Vito non ha nascosto le difficoltà nel piazzare calciatori in esubero, ma c'è fiducia per una risoluzione in tempi brevi prima del ritiro di Mercogliano.