Prima punta, fascia sinistra, gli over e le uscite: i rebus in casa Avellino Cinque ingressi, dodici calciatori immaginati in partenza restano attualmente nella rosa biancoverde

Obiettivo sprint per diversi aspetti in casa Avellino nelle prossime ore. Al netto di accordi già definiti con alcuni calciatori - è il caso di due under, del difensore Lorenzo Moretti e del centrocampista Marco Garetto - e di cinque ufficialità comunicate, i biennali per Richard Marcone, Simone Auriletto, Daniele Franco, Giuseppe Guadagni e Raffaele Russo, nella costruzione della rosa 2022/2023, basata sul modulo 3-4-3, mancano un difensore, un mediano, un esterno sinistro e una prima punta. Agli ultimi ingressi da concretizzare si aggiunge il dettaglio delle uscite, ferme al palo.

Diversi rebus sembrano destinati a confermarsi verso i primi giorni della preparazione estiva. Per l'out mancino la dirigenza biancoverde aveva puntato dritto su Simone Giordano, ma l'ingresso dell'Ascoli nella trattativa con la Sampdoria ha determinato il cambio di direzione del classe 2001, che ha preferito la Serie B all'Avellino, chiamato a individuare un nuovo profilo in tempi brevi, che si legherà nella gestione del ruolo a Claudiu Micovschi. In attacco lo scenario presenta l'attenzione biancoverde per Franco Ferrari e Luca Zamparo, protagonisti nel girone B dell'ultima Serie C. Per la difesa c'è il nome di Ramzi Aya, voglioso di rilancio dopo la promozione in Serie A con la Salernitana e un anno vissuto senza acuti anche a Reggio Calabria in Serie B. In mediana manca il quarto elemento per completare le coppie con Franco, Garetto e il confermato Antonio Matera.

Sul fronte uscite si conferma la fase di stand-by. Solo in due hanno salutato Avellino, ma per fine contratto: Alberto De Francesco e Oliver Kragl. I tanti calciatori ai quali il club irpino ha annunciato la volontà di separazione restano tuttora legati alla proprietà in forza di un accordo fino al 2023 o al 2024. Il rischio è quello di rivivere almeno la prima settimana di allenamenti a Mercogliano con diversi separati in casa.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024)

Acquisti: Marcone (2024)

In uscita: Forte (2023)

Difensori

Confermati: Bove (2023), Dossena (2023)

Acquisti: Auriletto (2024)

Mercato: Moretti, Aya

In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023), Silvestri (2024)

Esterni

Confermati: Micovschi (2024), Rizzo (2023)

In arrivo: Ricciardi

In uscita: Ciancio (2023), Tito (2024), Mignanelli (2023)

Centrocampisti

Confermati: Matera (2023)

Acquisti: Franco (2024)

In arrivo: Garetto

In uscita: Aloi (2024), Carriero (2023), Mastalli (2023)

Scadenza: De Francesco, Kragl

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio (2023), Murano (2024), Kanoute (2023), Bernardotto (2023)

Acquisti: Guadagni (2024), Russo (2024)

Mercato: Ferrari, Zamparo

In uscita: Maniero (2023), Plescia (2024)