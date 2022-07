Avellino, gli esuberi verso il ritiro: scenario da braccio di ferro Lunedì il via al ritiro di Mercogliano e sono ben 12 i calciatori "separati in casa"

Il ritiro di Mercogliano è ormai dietro l'angolo. La prossima settimana si aprirà con la conferenza stampa di Roberto Taurino. Per la prima volta il nuovo tecnico dell'Avellino parlerà ufficialmente da biancoverde nella mattinata di lunedì. Sarà l'occasione per certificare i passi compiuti da maggio in poi e per chiarire altri aspetti emersi verso il primo giorno della preparazione precampionato.

A cinque giorni dal ritiro sono ben 12 i calciatori "separati in casa". Il club ha chiarito ai tesserati la volontà di uscita dal contratto, ma la prospettiva di cessione o risoluzione non ha preso forma nello scenario. Con diverse pedine è tutto in discussione e la criticità per gli esuberi nella rosa sembra destinata a proseguire anche nei primi giorni della nuova stagione, che si aprirà lunedì. Ieri è arrivata l'ufficialità di altri due acquisti, Marco Garetto e Manuel Ricciardi. Proseguono le visite mediche. È stato il giorno di Antonio Matera ed è attesa per l'ingresso di Lorenzo Moretti nelle prossime ore. In entrata ci sarà lo sprint per l'esterno sinistro, un mediano e la prima punta, ma occorre l'equilibrio con le uscite, ferme al palo.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024)

Acquisti: Marcone (2024)

In uscita: Forte (2023)

Difensori

Confermati: Bove (2023), Dossena (2023)

Acquisti: Auriletto (2024)

Mercato: Moretti, Aya

In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023), Silvestri (2024)

Esterni

Confermati: Micovschi (2024), Rizzo (2023)

Acquisti: Ricciardi (2024)

In uscita: Ciancio (2023), Tito (2024), Mignanelli (2023)

Centrocampisti

Confermati: Matera (2023)

Acquisti: Franco (2024), Garetto (2024)

In uscita: Aloi (2024), Carriero (2023), Mastalli (2023)

Scadenza: De Francesco, Kragl

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio (2023), Murano (2024), Kanoute (2023), Bernardotto (2023)

Acquisti: Guadagni (2024), Russo (2024)

Mercato: Ferrari, Zamparo

In uscita: Maniero (2023), Plescia (2024)