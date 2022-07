Avellino in ansia per Pantani. La figlia: "Ottime prospettive di recupero" Nuovo annuncio da parte dell'ex compagno di squadra nell'Avellino 1972/1973, Fraccapani

Filtrano notizie confortanti sullo stato di salute di Mauro Pantani, ricoverato in ospedale per il malore accusato nelle scorse ore. Come accaduto nella giornata di ieri, è l'ex compagno di squadra, Piero Fraccapani, ad aggiornare la tifoseria dell'Avellino e tutti gli appassionati sul profilo Facebook con un messaggio ricevuto dalla figlia di Pantani, Eleonora. Il 10 dell'Avellino promosso in Serie B nel 1973 resta in terapia intensiva, ma con ottime prospettive di totale recupero dall'ictus. Per Pantani si presenta la sfida della riabilitazione, ma con fiducia e tenacia annunciata dalla famiglia: "Grazie a tutti, sarà felicissimo quando potrà leggere i vostri messaggi. Spero prestissimo".