Avellino, l'ultimo tassello in difesa. Mancano 4 big all'appello per la rosa La tabella mercato a poche ore dal ritiro di Mercogliano per la rosa biancoverde

L'Avellino si presenterà al primo allenamento del ritiro di Mercogliano con gran parte della rosa definita, ma priva di alcuni big, dei classici over chiamati a sorreggere il progetto sviluppato con l'abbassamento dell'età media nell'ottica dei minutaggi e della corsa agli under prodotta fin qui. Fuori Francesco Forte e dentro Richard Marcone per la titolarità della porta biancoverde e in difesa occorre l'ultimo tassello, il terzo volto nuovo per rispondere alle tre uscite decise dalla proprietà. Luigi Silvestri appare diretto verso Siena. C'è il nome di Ramzi Aya in pole per il settore dopo gli ingaggi di Simone Auriletto e Lorenzo Moretti. Il direttore sportivo biancoverde, Enzo De Vito, è al lavoro per definire l'arrivo del profilo che condividerà il ruolo di esterno sinistro con Claudiu Micovschi nel 3-4-3. È attesa per un mediano aggiuntivo over e per la prima punta con Luca Zamparo e Franco Ferrari che restano le prime idee dell'Avellino.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024)

Acquisti: Marcone (2024)

In uscita: Forte (2023)

Difensori

Confermati: Bove (2023), Dossena (2023)

Acquisti: Auriletto (2024), Moretti (2025, diritto di recompra Inter)

Mercato: Aya

In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023), Silvestri (2024)

Esterni

Confermati: Micovschi (2024), Rizzo (2023)

Acquisti: Ricciardi (2024)

In uscita: Ciancio (2023), Tito (2024), Mignanelli (2023)

Centrocampisti

Confermati: Matera (2023)

Acquisti: Franco (2024), Garetto (2024)

In uscita: Aloi (2024), Carriero (2023), Mastalli (2023)

Scadenza: De Francesco, Kragl

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio (2023), Murano (2024), Kanoute (2023), Bernardotto (2023)

Acquisti: Guadagni (2024), Russo (2024)

Mercato: Zamparo, Ferrari

In uscita: Maniero (2023), Plescia (2024)