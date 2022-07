Avellino, Carriero in Serie B: è un nuovo calciatore del Cittadella Accordo tra il centrocampista e il club veneto, protagonista da anni nel torneo cadetto

Giuseppe Carriero è un nuovo calciatore del Cittadella. Il club veneto ha annunciato l'accordo con il centrocampista, che ha salutato l'Avellino nella mattinata di venerdì. La carriera di Carriero proseguirà in Serie B dopo i 18 mesi vissuti in biancoverde, aperti nel gennaio 2021 e chiusi con il match playoff contro il Foggia del 4 maggio scorso.

La nota - "L’A.S. Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Giuseppe Carriero. Centrocampista nato a Desio (Milano) nel 1997, Carriero ha vestito nelle ultime due stagioni la maglia dell’Avellino. Precedentemente esperienze a Parma, Monopoli, Catania e Casertana. A Giuseppe il benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori".

Foto: pagina Facebook A. S. Cittadella 1973