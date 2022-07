Avellino, il primo giorno di ritiro: la fotogallery La conferenza di Taurino, l'allenamento allo stadio comunale di Mercogliano

Il giorno delle prime parole da tecnico dell'Avellino per Roberto Taurino e il via della fase precampionato per il campionato di Serie C 2022/2023: inizia la nuova stagione e il salentino ha presentato la voglia di creare sin da subito una forte identità all'interno dello spogliatoio. Dal 3-4-3 alla capacità di adeguarsi al contesto partita e all'avversario, ma soprattutto l'idea di puntare su elementi che hanno voluto Avellino o che sono rimasti in Irpinia con l'obiettivo del riscatto: via dalle 18 al ritiro di Mercogliano, alla preparazione agli ordini di Taurino e dello staff tecnico con Pietro Sportillo allenatore in seconda, Paolo Rizzo preparatore atletico, Angelo Pagotto preparatore dei portieri, Gianmarco Funaro match analyst e Pietro La Porta responsabile performance.