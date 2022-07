LIVE | Avellino, subito il pallone e ricarica fisica: la fotogallery Lavoro con parte dei calciatori per Taurino: prima fase degli allenamenti a Mercogliano

Tanto lavoro atletico e spunta con forza il pallone nell'allenamento mattutino del secondo giorno della preparazione precampionato allo stadio comunale di Mercogliano. Sono solo le prime battute del ritiro estivo per l'Avellino, c'è tempo per entrare nei dettagli tecnico-tattici, ma intanto, con parte del gruppo a bordocampo e attivo sulla ricarica fisica, Roberto Taurino ha determinato il primo step con scambi rapidi tra i calciatori chiamati in causa dal tecnico salentino. Sul manto erboso per la seduta mattutina c'erano Fabio Tito e Salvatore Aloi, al pari di Francesco Forte. Sono tre elementi inseriti nella lista dei partenti da parte della proprietà sin dal post Avellino-Foggia e restano in uscita nelle idee della dirigenza biancoverde. Taurino attende Mamadou Kanoute, reduce da un intervento di rimozione di un perno di stabilizzazione alla spalla (ingresso nel ritiro tra dieci giorni) e sono 6 i calciatori assenti dagli allenamenti, fuori dal progetto, ma lontani dal campo anche perché l'iter di visite mediche è incompleto.

La fotogallery della seduta mattutina