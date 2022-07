Avellino, sabato la Festa del Lupo. La Curva Sud: "Senso di appartenenza" Si avvicina l'iniziativa dell'Associazione per la Storia in programma al Partenio-Lombardi

L'Avellino è al lavoro a Mercogliano per il secondo giorno di ritiro. La tifoseria biancoverde è pronta per la Festa del Lupo, organizzata dall'Associazione per la Storia e la Curva Sud ha lanciato l'ulteriore appello verso la manifestazione in programma sabato dalle 18.30 al "Partenio-Lombardi": "Con la delusione per la precedente stagione non del tutto digerita, ci accingiamo a vivere, da protagonisti, un'altra annata al fianco dei Nostri Colori. - si legge nella nota del tifo organizzato - È inutile restare a parlare di ciò che è stato e di ciò che invece sarebbe potuto essere. Sabato, con la presentazione della Squadra, abbiamo però l'occasione per riscattarci come piazza, come tifoseria e come popolo pallonaro. Abbiamo il dovere di chiedere, a squadra e società, che per essere all'altezza dell'Avellino c'è bisogno di sacrificio e serietà. Prima di pretendere da questi ragazzi, però, dobbiamo dimostrare la fierezza e il senso di appartenenza della nostra gente. Riprendiamo da dovere ci eravamo lasciati: portiamo una sciarpa e riempiamo l'aria di Bianco e di Verde. Facciamo capire a chi si appresta a scendere in campo che il nostro attaccamento va al di là di ogni cosa e che il nostro orgoglio è più forte dei risultati. Trasmettiamo a questi ragazzi il peso della Nostra Maglia e il calore di questa tifoseria. Ci vediamo sabato, con il sangue agli occhi e con lo stesso Amore di sempre. Avanti Irpinia. Avanti Avellinesi".