Franco: "L'Avellino non avrà un obiettivo minimo. La piazza merita il massimo" Il centrocampista: "Occorre senso di appartenenza ed è quello che ci ha chiesto la proprietà"

"L'accordo è arrivato velocemente. Ero in scadenza, è arrivata la chiamata del direttore e ho subito accettato". Daniele Franco si è espresso così in conferenza stampa allo stadio comunale di Mercogliano, sede del ritiro estivo dell'Avellino. "Abbiamo un gruppo importante, non ancora al completo, ma mi sto trovando bene in una piazza importante. - ha spiegato il centrocampista biancoverde - Ci è stato chiesto senso di appartenenza. Sono in una nuova realtà e vedo un gruppo solido, che sta bene insieme. Taurino? Mi trovo bene con lui, ha già espresso il suo modo di fare calcio e tocca a noi rispondere".

Sulla piazza: "Ho avuto il primo impatto a Picarelli. Sono in una piazza calda e sono davvero felice. Comprendo la delusione per la passata stagione, ma ora guariamo avanti e vogliamo fare bene. Vedo la tifoseria dalla nostra parte. Il girone? Ritengo quello meridionale il più difficile per le squadre che vi prendono parte".

La prospettiva stagionale: "L'Avellino non può avere un obiettivo minimo. Ripeto: dovremo avere grande senso di appartenenza e dare il massimo in tutte le partite per avere le risposte passo dopo passo. Vogliamo il massimo perché la piazza lo merita".