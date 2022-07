US Avellino contro l'omofobia. Taurino: "Giusto messaggio per chi ci guarda" Il tecnico dei lupi: "È giusto che noi siamo a disposizione di tutta la comunità"

L'US Avellino ha ospitato l'associazione Apple Pie, organizzatrice dell'evento Irpinia Pride 2022. Scambio di maglie con protagonista il tecnico biancoverde, Roberto Taurino, in mattinata allo stadio comunale di Mercogliano: "Nel limite degli impegni che mi vedono completamente assorbito vediamo se c'è la possibilità perché no. - ha spiegato l'allenatore dei lupi sull'invito ricevuto per la partecipazione alla "Rivoluzione di Pace" - Il calcio è un veicolo importante per far arrivare un messaggio a livello sociale e in generale. È giusto: quando il calcio può fare qualcosa per la società in genere si deve muovere in tal senso per far arrivare il giusto messaggio ai giovani che ci guardano. I calciatori sono beniamini e sono un grande veicolo di messaggi e da questo punto di vista è giusto che noi siamo a disposizione di tutta la comunità".