Mercato US Avellino, Silvestri al Siena: è ufficiale. Aloi verso Pescara Il difensore torna nel club toscano e saluta il club biancoverde

Luigi Silvestri è ufficialmente un nuovo calciatore del Siena. Ritorno nel club toscano per il difensore palermitano, che saluta l'Avellino come ormai chiaro da giorni. Silvestri vivrà la stagione di Serie C 2022/2023 con la maglia dei bianconeri, già indossata in carriera. Inoltre, c'è la pista Pescara per Salvatore Alpi. È possibile un'altra uscita dalla rosa irpina nelle prossime ore. Prosegue il percorso di cessioni o risoluzioni all'interno del gruppo.

La nota - "L’Us Avellino comunica di aver ceduto all'ACN Siena, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Luigi Silvestri. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. In bocca al lupo Luigi!"