US Avellino, è il giorno della Festa del Lupo. Attese novità di mercato L'invito dell'Associazione per la Storia alla tifoseria che assisterà all'evento allo stadio

È il giorno della Festa del Lupo, organizzata dall'Associazione per la Storia allo stadio "Partenio-Lombardi". Dalle 18.30 inizierà il programma con il settore giovanile dell'Unione Sportiva Avellino che sarà protagonista in apertura dell'evento, a cui prenderanno parte oltre cento sindaci dei comuni della provincia con il presidente, Rino Buonopane. Grande attesa per l'arrivo della squadra, che sarà reduce dalla seduta pomeridiana sul manto erboso dello stadio comunale di Mercogliano. Sul palco ci sarà l'intervento della proprietà, della dirigenza e dello staff tecnico e non sono esclusi colpi di scena. Nell'ambiente filtra la possibilità di novità di mercato per la rosa irpina in cui occorre l'ingresso di alcuni big.

Nel frattempo l'Associazione per la Storia, rinnovando l'invito alla partecipazione, ha anche sottolineato la richiesta al pubblico di controllare la massima educazione e "di evitare lanci di qualsiasi oggetto sulla pista di atletica sottostante, gestita per l’occasione dallo scenario visivo, fra gli altri, dei 118 Sindaci della nostra Irpinia, nonché dei nostri super tifosi insuperabili", si legge nella nota dell'Associazione.