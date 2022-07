Avellino, mercato: nessuna sorpresa, un jolly sul palco, occorre lo sprint Un attaccante, un centrocampista e un difensore: per la fascia sinistra soluzione interna

La Festa del Lupo, organizzata dall'Associazione per la Storia, non ha presentato sorprese di mercato. La dirigenza dell'US Avellino ha preferito confermare il low profile spesso evocato dal direttore sportivo, Enzo De Vito, ma la tifoseria è in attesa di scoprire i big che dovranno completare la rosa.

C'è una novità emersa in modo implicito con l'arrivo dei calciatori sul palco. Fabio Tito figura nell'elenco dei centrocampisti presentato dal club irpino per la presentazione della rosa con le nuove divise. L'esterno di Castellammare di Stabia va, quindi, escluso dalla lista dei partenti, che resta lunga. All'evento non c'erano Francesco Forte, Gennaro Scognamiglio, Andrea Sbraga, Salvatore Aloi e Riccardo Maniero.

Occorre lo sprint sul mercato nell'equilibrio entrate-uscite, ma con la consapevolezza di dare sempre più forma al progetto tecnico e alla rosa che sarà poi a disposizione di Roberto Taurino. Manca una prima punta, un centrocampista e un difensore. Con la conferma di Tito e Claudiu Micovschi può volare via la necessità numerica di un esterno a sinistra (nella sessione estiva è sfumato Simone Giordano). Sono diversi i nomi nei rumors per i movimenti in entrata alla vigilia della seconda settimana di allenamenti a Mercogliano: serve il cambio di passo a poco più di un mese dall'inizio del campionato.