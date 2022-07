US Avellino, la Festa del Lupo: la fotogallery della serata al Partenio-Lombardi Rivivi la serata attraverso gli scatti di Mario D'Argenio

La partecipazione di tutti i comuni della provincia, la presentazione della squadra nell'attesa dei big dal mercato e la promessa del club ai tifosi di puntare a salutare la Serie C quanto prima: è andata in archivio la Festa del Lupo, organizzata dall'Associazione per la Storia con la Curva Sud dello stadio Partenio-Lombardi gremita e con un ritrovato entusiasmo nell'impianto sportivo irpino per l'US Avellino dopo una stagione priva di sussulti e con una società chiamata al cambio di passo per cancellare l'ultima annata chiusa dopo appena 90 minuti di playoff. Rivivi la serata attraverso gli scatti di Mario D'Argenio per ottopagine.it.

In alto anche il video con le dichiarazioni del tecnico, Roberto Taurino, del direttore sportivo, Enzo De Vito, del presidente, Angelo Antonio D'Agostino, e dell'amministratore IDC, Giovanni D'Agostino.