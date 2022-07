US Avellino, Auriletto: "Festa del Lupo splendida, c'è tutto per fare bene" Il difensore: "Intensità e qualità da parte di tutti. La carica del pubblico valore aggiunto"

"È stato tutto molto semplice. Alla chiamata dell'Avellino era difficile dire di no". Così Simone Auriletto ha presentato la trattativa che l'ha portato ad Avellino e la prospettiva della nuova sfida in biancoverde: "La Festa del Lupo ha garantito un'atmosfera splendida, che ha confermato le belle sensazioni dei primi giorni qui ad Avellino. - ha spiegato il difensore - La carica del pubblico ci darà tanto e ora spetterà a noi portarla avanti con i risultati. L'impatto è stato molot buono, siamo al lavoro in un bel clima. Lo spogliatoio cresce e siamo a buon punto. Le mie caratteristiche? Gioco a destra in una linea a 3, ma mi adatto anche a sinistra. Voglio fare bene e ne sono sicuro".

Il girone con l'ingresso probabile del Pescara - "Francamente, non per usare frasi fatte, dobbiamo pensare a ogni partita senza calcoli. Occorrerà il massimo contro tutte perché tutte le gare saranno difficili, quindi cambierà poco".

La proposta dell'Avellino - "Questa sfida non la vedo come un peso, ma come uno stimolo per la ricerca del massimo sforzo da parte di tutti. Il gruppo? Avevo avuto modo di conoscere Russo per una parentesi a Vercelli. Gli altri li ho conosciuti tutti qui e devo dire che mi colpisce l'intensità e la grinta. Tutti si applicano, c'è qualità ed è bello potersi allenare con gente forte".