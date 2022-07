Avellino, Bove saluta: va al Crotone. Sfuma Stanga Il baby del Milan andrà al Lecco, anche Dossena partirà

Un accordo lampo con il Crotone per salutare Avellino. Si è consumato tutto così in fretta l’addio di Davide Bove, assolutamente impensabile fino a qualche settimana fa.

Il calciatore di Cervinara, in scadenza tra un anno, ha preferito non rinnovare e stessa sorte sembra destinata per Alberto Dossena. Due di quelli che sembravano i punti fermi della difesa del nuovo Avellino.

E invece ora il ds Enzo De Vito deve accelerare per i profili over del pacchetto arretrato.

Riacquista forza il nome di Ramzi Aya, perde peso quello di Brosco, si allontana quasi definitivamente Luca Stanga che andrà al Lecco.

E poi c’è la questione attaccante. All’Avellino serve un bomber da 15-20 gol a stagione per infiammare la piazza e garantire i gol promozione.

L’identikit corrisponde a Zamparo della Reggiana, trattativa che resta estremamente complicata.