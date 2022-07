Avellino, vicino Zanandrea. Si stringe anche per Aya De Vito imprime l'accelerazione per la difesa

Avellino, il ds Enzo De Vito imprime l'accelerazione per il reparto difensivo e prova a chiudere per Gianmaria Zanandrea, difensore mancino, classe 99 scuola Juve, nella passata stagione in serie B a Perugia dove ha collezionato 12 presenze con un gol. Si stringe anche per Ramzi Aya, pronto a firmare un triennale. Operazione che potrebbe chiudersi già ad inizio settimana prossima ma c'è da limare ancora qualche aspetto economico. In mediana, dopo Dall'Oglio, serve un altra pedina ma prima deve uscire Aloi. Stesso discorso per l'attacco l'impasse su Maniero blocca l'arrivo di una punta di valore il sogno della società è Zamparo della Reggiana.