Us Avellino, ufficiale la cessione di Bove al Crotone Trasferimento a titolo definitivo per un biennale

L’Us Avellino comunica di aver ceduto al Football Club Crotone, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Davide Bove. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Bove ha firmato un biennale con i pitagorici. Intanto è ufficiale anche il trasferimento di un ex obiettivo dei lupi, Luca Stanga, primavera del MIlan, al Lecco.