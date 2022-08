Zanandrea è ufficiale: "Avellino Piazza calda, sono carico" Per il difensore scuola Juve un biennale con opzione per il terzo anno

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Mantova, le prestazioni sportive del calciatore Gianmaria Zanandrea. Nato a Noventa Vicentina il 26 maggio 1999 il difensore veneto è cresciuto nelle giovanili della Juventus, avendo anche brevi parentesi nei settori giovanili di Vicenza e Genoa. Con l’under 23 della società bianconera ha fatto il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2018/2019 in serie C.

Oltre a quella del club piemontese, in carriera ha indossato le maglie di Mantova e Perugia, quest’ultima nella scorsa stagione in serie B. Tra i professionisti, in totale, ha collezionato 54 presenze nelle quali ha messo a segno 2 gol.

In passato è stato anche convocato nelle nazionali giovanili, dall’under 15 fino all’under 20, per un totale di 26 presenze ed un gol.