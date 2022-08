Avellino, ai box Murano e Rizzo: si teme un lungo stop per l'attaccante Per l'ex Perugia sospetta lesione del'astragalo

Brutte notizie per Roberto Taurino. Jacopo Murano durante l’ultima partitella, ha rimediato un pestone che gli ha causato una distorsione alla caviglia con sospetta lesione dell’astragalo. L'attaccante sarà sottoposto ad esami strumentali Si teme uno stop piuttosto lungo che senz'altro gli farà saltare l'inizio di campionato. A riposo anche Agostino Rizzo, per un trauma costale subito nel corso della prime amichevoli. Intanto, in mattinata, allenamento più blando in vista dell'amichevole di oggi fissata alle 18 contro la Roma Primvera.