Sospiro di sollievo per Murano: solo un trauma per l'attaccante Domani unica seduta al Partenio a partire dalle 9.30

Dopo l’attenta valutazione degli esami strumentali eseguiti dal calciatore Jacopo Murano è stata scongiurata l’ipotesi di lesione dell’astragalo. Per l’attaccante biancoverde si tratta soltanto di un forte trauma. Il giocatore quindi sarà presto a disposizione di mister Taurino, che ieri, in conferenza stampa, aveva già detto come l'infortunio potesse essere meno grave del previsto e che Murano poteva correre senza problemi, aveva solo problemi a calciare il pallone.

I calciatori che hanno preso parte all’amichevole di ieri hanno svolto un lavoro di scarico in piscina. Coloro i quali non sono scesi in campo hanno lavorato al Partenio-Lombardi.

Domani la squadra sosterrà un’unica seduta mattutina a partire dalle 9,30. Porte aperte per la stampa nel settore Tribuna Terminio.