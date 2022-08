Taurino: "Ho visto passi in avanti, fare meglio sulla produzione offensiva". Laconico sullo slittamento: "Non me ne frega nulla"

E' complessivamente soddisfatto Roberto Taurino al termine del match con la Casertana. "Rispetto alla Roma Primavera abbiamo fatto passi in avanti, oggi era un test impegnativo contro un avversario forte. Dobbiamo migliorare soprattutto sulla produzione offensiva, per aggredire la porta in maniera più violenta. Aya ci darà una grossa mano, mi aspetto tanto anche da Guadagni e Franco perchè li abbiamo presi con una precisa idea di gioco. Mercato? De Vito sa cosa fare, lasciamolo lavorare" Chiusura sullo slittamento del campionato: "Non me ne frega nulla, anche perchè non sono problemi che posso risolvere io e quindi non spreco energie nervose inutilmente".