Avellino, campanelli d'allarme da annullare in fretta. In arrivo Ceccarelli Già cercato dai lupi nella sessione invernale. I lupi puntano sull'esterno offensivo capitolino

La rete di Fabio Tito al 54' per cancellare l'errore di Gabriele Bernardotto dagli undici metri al 27', poi il pari della Casertana con Francesco Sena al 76': 1-1 nel test amichevole al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino e non è certo il risultato auspicato alla vigilia. Restano prove precampionato con un gruppo limitato per numero e qualità (assenti Mamadou Kanoute, Agostino Rizzo e Jacopo Murano per infortunio, Salvatore Aloi, Alberto Dossena, Riccardo Maniero e Daniele Mignanelli pronti ai saluti e con Gennaro Scognamiglio in panchina e sempre in uscita) con un calendario ancora da certificare: c'è margine di recupero, ma non è infinito nel percorso estivo della rosa a disposizione di Roberto Taurino.

"Il direttore (Enzo De Vito, ndr) non farà mancare l'impegno di portare le giuste persone nei ruoli in cui ci rendiamo conto che ne abbiamo bisogno, come è stato per Aya, che è un innesto importante, ma anche a livello di carisma e personalità": così il tecnico biancoverde si è espresso sulle attese di mercato al termine di 90 minuti vissuti in gran parte sotto la pioggia e con ingresso ormai pronto e legato a una partenza.

Tommaso Ceccarelli, già vicino dai lupi nell'ultima sessione invernale, saluterà la Juve Stabia e raggiungerà Avellino. Mignanelli si trasferirà, invece, a Castellammare. È attesa solo l'ufficialità dell'accordo. Il club irpino punta sul classe '92, esterno offensivo destro di piede mancino: l'operazione conferma le valutazioni in corso sulle risorse attuali e sui movimenti che proseguiranno nelle prossime ore per completare l'organico, che rimane in evoluzione per diversi aspetti.