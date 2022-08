Avellino, 3-0 al Lioni. Ceccarelli: "Qui a 30 anni, orgoglioso e darò tutto" Test con tanti dubbi che si confermano per la squadra irpina in attesa del mercato

La rete di Dall'Oglio al minuto 11, il raddoppio e il tris ad opera di Kanoute e Russo per l'Avellino in avvio di ripresa: 3-0 nel test contro la Polisportiva Lioni, ma si confermano i dubbi all'interno dei 90 minuti per una rosa che dovrà ottenere nuovi spunti grazie al mercato. Al termine dell'amichevole il club biancoverde ha presentato Tommaso Ceccarelli: "Ho avuto modo di parlare con il direttore sportivo una settimana fa. C'è stata questa possibilità. Già in passato ero stato già vicino all'Avellino, poi la cosa non si era concretizzata. Ci tenevo molto a vivere un'esperienza in una piazza del genere con una storia così importante. - ha spiegato l'esterno offensivo - Con il gruppo mi sono trovato subito bene già dai primi giorni. Sono contento della scelta fatta e spero di ripagare la fiducia del presidente e del direttore".

L'occasione - "Essere arrivato a 30 anni in una piazza del genere mi rende orgoglioso e spero di fare un anno importante qui per avere consapevolezza nei miei mezzi. Avrebbe un peso maggiore rispetto ad altri posti. A me piace giocare sulla trequarti o sulla destra. Ho fatto anche il trequartista e tanti ruoli. Toccherà al mister decidere dove sarò utile alla squadra. C'è bisogno di fare bene. Dal mio punto di vista metterò tutto quello che ho per questi colori cercando di disputare la miglior stagione in carriera".

Il tabellino.

Polisportiva Lioni - Avellino 0-3

Marcatori: 11' pt Dall'Oglio, 5' st Kanoute, 9' st Russo

Lioni (4-3-3): D'Aquino; Acka, Amarante, Autiero, Maresca; Greco, Asante, Campagnuolo; Ascione, Cacciottolo, Onesto. All. Marasco. A disp. Cuomo, Ciociola, Di Masi, Petrozzino, S. Marasco, Tanchyn, Elveti, Sanyang, Cosenza, Martiniello, Rizzo, Fontana, Fiorentino, Tamparulo.

Avellino (3-4-3): Marcone; Moretti (31' st Stanzione), Aya (1' st Sbraga), Auriletto (1' st Scognamiglio); Ricciardi (1' st Tarcinale), Franco (1' st Matera), Dall'Oglio (1' st Garetto), Micovschi (1' st Tito); Guadagni (32' pt Russo; 16' st Ceccarelli), Murano (1' st Bernardotto), Di Gaudio (1' st Kanoute). All. Taurino. A disp. Antignani.