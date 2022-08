Mercato US Avellino, rebus attaccante. È la vigilia del test con l'Afragolese Domani (ore 17.30) l'amichevole a Montoro con Illanes e Casarini. Punto interrogativo prima punta

Mattinata di riposo per l'Avellino, nel pomeriggio gli ultimi dettagli settimanali verso l'amichevole in programma domani, con calcio d'inizio alle 17.30. Al "Sandro Pertini" di Montoro i lupi affronteranno l'Afragolese, al lavoro per il prossimo campionato di Serie D con la partecipazione al girone H. Roberto Taurino potrà contare sugli ultimi arrivati, Julian Illanes e Federico Casarini. Difesa e centrocampo hanno preso forma e alla dirigenza biancoverde tocca piazzare l'ultima vera stoccata nel reparto avanzato per aspetti numerici e di qualità.

Resta il rebus attaccante verso quello che dovrebbe essere il penultimo weekend d'attesa con l'esordio stagionale al momento fissato per il 4 settembre dopo lo slittamento nato in virtù del decreto emesso in via cautelare dal Consiglio di Stato. Il dilemma è sia in entrata che in uscita: da una parte continua la ricerca del profilo giusto con lo sguardo rivolto alle liste delle rose del torneo cadetto, dall'altra c'è Riccardo Maniero, ma anche Gabriele Bernardotto. I due attaccanti sembrano destinati all'addio: il primo è nella lista dei partenti sin dal termine della scorsa stagione, il secondo è stato valutato nel corso del ritiro e appare vicino all'Audace Cerignola.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024)

Acquisti: Marcone (2024)

In uscita: Forte (2023)

Difensori

Acquisti: Auriletto (2024), Moretti (2025, diritto di recompra Inter), Aya, Zanandrea, Illanes

In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023)

Ceduti: Silvestri (Siena), Bove (Crotone), Dossena (Cagliari)

Esterni

Confermati: Micovschi (2024), Rizzo (2023), Tito (2024)

Acquisti: Ricciardi (2024)

Ceduti: Ciancio (Novara), Mignanelli (Juve Stabia)

Centrocampisti

Confermati: Matera (2023)

Acquisti: Franco (2024), Garetto (2024), Dall'Oglio, Casarini

Ceduti: Mastalli (Lucchese), Aloi (Pescara)

Scadenza: De Francesco, Kragl

Risoluzioni: Carriero

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio (2023), Murano (2024), Kanoute (2023)

Acquisti: Guadagni (2024), Russo (2024), Ceccarelli (2024)

In uscita: Maniero (2023), Bernardotto (2023)

Ceduti: Plescia (prestito alla Carrarese)