Avellino, De Vito sfoglia la margherita per il bomber Vido, Marotta e Montalto i nomi sul taccuino del direttore sportivo

Un rush finale di mercato che dovrà portare in dono una punta di valore all'Avellino a Roberto Taurino. Da un lato il nome di Dardan Vuthaj, centravanti capace di trascinare con 35 gol il Novara di nuovo tra i professionisti, dall'altro la suggestione che porta il nome di Luca Vido. Dopo una stagione divisa tra Cremonese e Spal in Serie B, Vido è tornato all'Atalanta per fine prestito ma è alla ricerca di una nuova sistemazione e ha più di un estimatore tra serie B e Lega Pro. Sul taccuino del direttore sportivo Enzo De Vito ci sono anche i nomi di Alessandro Marotta in uscita dal Modena e Adriano Montalto della Reggina.