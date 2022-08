Avellino: niente Montoro, test in famiglia. Dilemma attaccante, ma non solo Lavoro con la Primavera 3. A dieci giorni dalla chiusura del mercato si confermano le incognite

Il test in provincia, al "Sandro Pertini" di Montoro per l'amichevole contro l'Afragolese, si è trasformato nell'allenamento congiunto in casa Avellino. È stata una domenica di lavoro tra le mura amiche, lontano da occhi indiscreti. I biancoverdi hanno affrontato la formazione della Primavera 3: l'occasione per nuove prove tecniche, ma la squadra resta ferma al test di Lioni contro la Polisportiva dopo quelli disputati contro la Primavera della Roma e la Casertana. Il livello di difficoltà non si è alzato lungo l'estate e le incognite nella crescita del gruppo si confermano.

L'Avellino non ha brillato nelle amichevoli: tante ombre e poche luci con l'accelerazione che tarda ad arrivare lontana dal campo per il reparto offensivo. Il dilemma legato all'attaccante resta nello scenario a dieci giorni dalla chiusura della sessione di calciomercato, fissata per il primo settembre. Riccardo Maniero resta ai margini del progetto tecnico irpino, al pari di Francesco Forte, Andrea Sbraga e Gennaro Scognamiglio: sono gli ultimi quattro calciatori della lista dei partenti, stilata praticamente sin dai primi giorni della off-season e da cui il solo Fabio Tito è stato tirato via per scelta tecnica e anche di mercato dopo l'addio alla pista Simone Giordano.

L'Avellino è chiamato a inserire quattro pedine, c'è la posizione di Gabriele Bernardotto in uscita (c'è sempre il Cerignola sulla punta) e anche quella di Marco Garetto, uno dei primi acquisti della sessione estiva, e Antonio Matera non è certa all'interno della rosa. I rebus tra campo e mercato si rafforzano nell'attesa di scoprire l'evoluzione del torneo di Serie C, legata a quanto sarà definito al Consiglio di Stato.

Rosa US Avellino 1912

Portieri

Confermati: Pane (2023), Pizzella (2024)

Acquisti: Marcone (2024)

In uscita: Forte (2023)

Difensori

Acquisti: Auriletto (2024), Moretti (2025, diritto di recompra Inter), Aya, Zanandrea, Illanes

In uscita: Sbraga (2023), Scognamiglio (2023)

Ceduti: Silvestri (Siena), Bove (Crotone), Dossena (Cagliari)

Esterni

Confermati: Micovschi (2024), Rizzo (2023), Tito (2024)

Acquisti: Ricciardi (2024)

Ceduti: Ciancio (Novara), Mignanelli (Juve Stabia)

Centrocampisti

Confermati: Matera (2023)

Acquisti: Franco (2024), Garetto (2024), Dall'Oglio, Casarini

Ceduti: Mastalli (Lucchese), Aloi (Pescara)

Scadenza: De Francesco, Kragl

Risoluzioni: Carriero

Attaccanti

Confermati: Di Gaudio (2023), Murano (2024), Kanoute (2023)

Acquisti: Guadagni (2024), Russo (2024), Ceccarelli (2024)

In uscita: Maniero (2023), Bernardotto (2023)

Ceduti: Plescia (prestito alla Carrarese)