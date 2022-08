Avellino, programmata una nuova amichevole: ecco avversario e dettagli Nello scorso weekend i lupi non hanno affrontato l'Afragolese con il test di Montoro annullato

L'Avellino ha reso noto un nuovo test dopo quello saltato nella giornata di ieri per l'impossibilità di scendere in campo al "Sandro Pertini" di Montoro (i lupi avrebbero dovuto affrontare l'Afragolese). La squadra irpina ospiterà il Football Club Matese, squadra che parteciperà al girone F del campionato di Serie D 2022/2023. Il test è stato fissato per giovedì con calcio d'inizio alle 17.30 allo stadio "Partenio-Lombardi" con Curva Sud e Tribuna Terminio aperte al pubblico con ingresso libero.

L'altra amichevole è in programma domenica (ore 17.30) allo stadio comunale "Agostino Gallucci" di Solofra, quando i ragazzi di Roberto Taurino affronteranno la compagine locale. Per la prima decade di settembre l'Avellino scenderà in campo a Montoro per un test infrasettimanale in quello che dovrebbe essere l'inizio del campionato. In Serie C è attesa per il calendario e lo start del torneo.

La nota ufficiale - "L’U.S. Avellino 1912 rende noto che giovedì 25 Agosto 2022, alle ore 17,30, presso lo stadio Partenio - Lombardi di Avellino sosterrà un allenamento congiunto con il Football Club Matese, compagine che milita nel girone F del campionato di serie D. Per l’occasione saranno aperti i settori Curva Sud e Tribuna Terminio e l’accesso agli spettatori sarà libero".