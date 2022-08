Avellino: Udoh, anzi no. E il rinnovo di Kanoute apre a un nuovo rebus Grande attesa per la decisione del Consiglio di Stato su Campobasso e Teramo

Nel giro di poche ore da vicinissimo ai lupi a nuovo calciatore del Cesena. King Udoh ha deciso di legarsi ai romagnoli declinando l'offerta dell'Avellino: tutto in meno di un giorno vissuto con l'attacco in attesa dell'evoluzione che dovrà determinare lo step biancoverde per la prima punta e con un improvviso cambio di prospettiva legato alla batteria di esterni.

Udoh non sarà un componente della rosa irpina nella stagione 2022/2023. Il classe '97, nativo di Reggio Emilia, è reduce da una stagione da 13 gol in 35 presenze con la maglia dell'Olbia e completa l'attacco del Cesena. In casa Avellino si conferma il dilemma per la prima punta con Riccardo Maniero sempre nella lista dei partenti in compagnia di Francesco Forte, Andrea Sbraga e Gennaro Scognamiglio, ma spunta l'ulteriore rebus.

Mamadou Kanoute spinge per il rinnovo del contratto, il senegalese non si è allenato nella giornata di ieri e, quindi, si pone un nuovo punto interrogativo nel reparto avanzato. Da certezza a dubbio: Kanoute da potenziale uscente e come alternativa nei rumors c'è già Andrea Silipo, esterno offensivo destro, classe 2001, in uscita dal Palermo dopo la promozione in B ottenuta con i rosanero nella passata stagione. Nel frattempo, in Serie C è grande attesa per la decisione del Consiglio di Stato su Campobasso e Teramo.