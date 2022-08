L'Avellino inizia a girare: 4-0 nel test con il Matese Doppietta di Murano, Franco e Guadagni per il poker irpino

Inizia a girare l'Avellino di Taurino che rifila il poker al Football Club Matese, squadra casertana di serie D, nel test al Partenio.

Al 18' lupi in vantaggio con uno splendido calcio di punizione di Franco.

Al 26' ottimo spunto personale di Giuseppe Guadagni che colpisce il palo con un tiro a giro di pregevole fattura.

Passano dieci minuti e arriva il raddoppio: Jacopo Murano entra in area e calcia con violenza alle spalle di Governali.

Al minuto 44, il tris firmato Guadagni che incenerisce il portiere avversario con un gran pallonetto dalla trequarti.

Nella seconda frazione, in apertura, i lupi calano il poker ancora con Murano.

A quel punto si abbassano i ritmi della gara, l'Avellino gestisce agevolmente, il Matese non è mai realmente pericoloso e si arriva al triplice fischio.

Solo una sostituzione per Taurino: Sbraga per Aya a metà ripresa. Segno che il tecnico ha già in mente per larghi tratti un undici titolare, qualcun altro (vedi Casarini e Dall'Oglio) verrà provato nel test di domenica a Solofra.

Il tabellino

AVELLINO-MATESE 4-0

MARCATORI: 18' pt Franco (A), 35' pt e 3' st Murano (A), 44' pt Guadagni (A).

AVELLINO (3-4-3): Marcone; Moretti, Aya (28' st Sbraga), Zanandrea; Ricciardi M., Franco, Garetto, Micovschi; Guadagni, Murano, Russo. A disp.: Pizzella, Di Gaudio, Bernardotto, Rizzo, Maniero, Tito, Scognamiglio, Casarini, Ceccarelli, Kanoute, Dall'Oglio, Tarcinale, Stanzione, Maisto. All.: Taurino.

MATESE : Governali, Rabini, Setola L, Ricciardi.,Szyszka, Nocerino, Camorani, Ricamato, Liccardi, Esposito, Salatino. A disp.: Poverini, Masi, Calvanese, Riccio, Carnevale, Kangaslhati, Sorrentino, Napoletano, D'Andrea, Mallardo, Palladino, Setola E.. All.: Perrotti.