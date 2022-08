Illanes: "Avellino è casa. Per l'obiettivo è presto: dovremo dare il massimo" Il difensore argentino: "In poche ore la proposta e la scelta di tornare qui"

"Sono felice di essere tornato ad Avellino. Tutto è nato in poche ore con il mio agente che mi ha telefonato durante un test amichevole e mi ha proposto l'opportunità". Così Julian Illanes ha presentato quanto accaduto nei giorni scorsi con il ritorno in biancoverde: "Mi trovavo bene a Pescara, ma Avellino la sento come casa e ho detto subito di sì all'offerta. Ho trovato un buon gruppo con bravi calciatori. È importante perché siamo tutti bravi ragazzi con una rosa che può lavorare bene con lo staff. Avellino la conosco bene, la tifoseria ti fa sentire la maglia, chiede il massimo impegno".

Sull'obiettivo - "È presto per poterlo definire, per vedere dove possiamo arrivare, ma si vedrà di gara in gara. Intanto sono contento di essere tornato con un contratto triennale. Ho un fastidio al collo, ma spero di superarlo nei prossimi giorni. In questo momento accuso il problema negli allenamenti. Il ruolo? Gioco in tutti quelli della difesa a 3, ho fatto il braccetto il più delle volte, ma sarà il mister a decidere".