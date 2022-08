FOTO - VIDEO | Avellino - FC Matese 4-0, i gol dell'amichevole Le immagini dal campo e sugli spalti nell'area fotogallery della sezione Avellino Calcio

La punizione di Daniele Franco per sbloccare il risultato, la conclusione decisa sotto la traversa per il raddoppio ad opera di Jacopo Murano, il lob di Giuseppe Guadagni che sfrutta a dovere la distanza dell'estremo difensore avversario dai pali e il poker calato con doppietta per Murano: ecco il 4-0 dell'Avellino nel test con l'FC Matese, un risultato che può garantire ricarica dopo le critiche per la prestazione offerta a Lioni nell'attesa delle novità di mercato. Mamadou Kanoute appare destinato all'uscita dopo i malumori sul rinnovo e la panchina di ieri. Riccardo Maniero sembra sempre più vicino alla Turris, mentre l'Avellino lavora sottotraccia per ridefinire la batteria di attaccanti a pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva. Nel frattempo, è attesa per il calendario: il programma gare sarà svelato dalla Lega Pro alle 18.

Ecco i gol e le immagini del test tra l'Avellino e l'FC Matese

Avellino - FC Matese 4-0, il commento di Roberto Taurino

Avellino, la presentazione di Julian Illanes

Avellino, la fotogallery: Avellino - FC Matese 4-0, e tu c'eri al Partenio?