Avellino, dilemma attacco: tutto in poche ore. Giugliano al "Partenio" Nota dei tigrotti: "Grazie al sindaco Festa e al club per la disponibilità"

La scadenza della sessione estiva di calciomercato è ormai dietro l'angolo. Tempo fino a giovedì (ore 20) e per l'Avellino resta il dilemma punta, da sbrogliare nel rush finale. Si conferma il gioco a incastro nel lavoro sottotraccia da parte della dirigenza biancoverde con il profilo di Adriano Montalto nei desideri. Si cerca il punto di incontro con la Reggina nel rush finale. Nonostante l'impiego da titolare nell'ultimo test amichevole a Solofra, Riccardo Maniero è pronto all'uscita dal club irpino. Sin dalle prime settimane dell'estate si era aperta la pista Turris. La società corallina è chiamata a ridefinire la guida tecnica dopo la scelta di esonerare Max Canzi prima dell'avvio ufficiale della stagione. Pasquale Padalino appare in pole per la panchina della squadra di Torre del Greco e con la chiusura del nuovo allenatore può arrivare l'accelerazione per gli ultimi colpi di mercato. Maniero, ma non solo perché in uscita dalla rosa dell'Avellino ci sono anche Gabriele Bernardotto (Audace Cerignola, Sangiuliano e Torres sull'attaccante), Andrea Sbraga, Francesco Forte e Gennaro Scognamiglio: ultime ore decisive per completare i reparti nella settimana che porta al debutto dei lupi, all'Adriatico-Cornacchia per la sfida contro il Pescara.

Nel frattempo, ufficialità in casa Giugliano. I tigrotti hanno comunicato che sarà il "Partenio-Lombardi" a ospitare le prime gare casalinghe dei gialloblu nella prima partecipazione del sodalizio al torneo di terza serie. "Il Giugliano Calcio 1928, comunica ufficialmente che ad ospitare le partite interne del club, al momento, vista l'impossibilità di disputare le gare allo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano in Campania, sarà lo Stadio Partenio-Lombardi di Avellino. - si legge nella nota - La società nella persona della Presidentessa Elena Annunziata Mazzamauro, del Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro, del Vicepresidente Renato Mazzamauro, del Direttore Generale Ciro Sarno e di tutti coloro i quali lavorano per la causa di tale club, intende ringraziare sentitamente il sindaco di Avellino Dott. Gianluca Festa, l'Amministrazione Comunale di Avellino e l'U.S. Avellino 1912 per la disponibilità dimostrata, oltre che la Prefettura e la Questura di Avellino. Si comunica inoltre che la gara in programma domenica 4 settembre contro la Viterbese e valevole per la prima giornata di Serie C, Girone C, è stata anticipata alle ore 17:30 allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino. Il club nelle prossime ore renderà note le modalità di acquisto dei tagliandi e i costi per settore indicati".