Avellino, cambia l'orario del match con il Monopoli: ecco quando si gioca Novità per le panchine: fino a un massimo di 15 calciatori nella lista dei giocatori di riserva

La Lega Pro ha ufficializzato la variazione di date o orari per cinque sfide di campionato. Monopoli-Avellino, in programma mercoledì 14 settembre, si giocherà con calcio d'inizio alle 20.30 e non più alle 21, come iniziamente definito. La prima gara ufficiale dei lupi è ormai dietro l'angolo: domenica, alle 20.30, sarà trasferta a Pescara per l'esordio in campionato.

Novità per le panchine in Serie C - "Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 21/A del 28 luglio 2022 ha introdotto per le competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Pro “la possibilità di iscrivere nella lista dei giocatori di riserva fino ad un massimo di 15 calciatori”, così elevando da 23 a 26 il numero massimo di giocatori inseribili nella distinta di gara. Conseguentemente, il numero massimo di tesserati da poter ospitare nella panchina principale destinata ai tecnici, ai dirigenti e ai calciatori di riserva (ex art. 66 delle N.O.I.F.) sale a 21 per la società ospitante e a 20 per la società ospitata.

A tal proposito, le società dovranno provvedere all’adeguamento delle panchine principali dello stadio utilizzato per le competizioni di Lega Pro nella stagione sportiva 2022/2023 che, pur rispettando il numero minimo di 18 unità previsto dal Com. Uff. F.I.G.C. n. 222/A del 27 aprile 2022, non prevedano 21 e 20 posti a sedere e coperti, rispettivamente per la società ospitante e ospitata.

L’ampliamento delle panchine principali potrà essere realizzato anche con strutture provvisorie e di caratteristiche diverse da quelle presenti - come, ad esempio, nel caso di panchine interrate - purché coperte e inserite all’interno dell’area tecnica, che dovrà quindi essere ritracciata e adeguata in base agli interventi effettuati. La struttura aggiuntiva dovrà essere adiacente alla panchina principale e sufficientemente distanziata dalla panchina aggiuntiva, in modo da rendere tutti gli occupanti facilmente identificabili.

Infine, si precisa che la struttura di ampliamento dovrà avere caratteristiche tali da non ostacolare la visibilità da parte degli spettatori e da non arrecare alcun intralcio alle riprese televisive".

Serie C - Girone C

Il cammino dell'Avellino

1) Pescara - Avellino, domenica 4/9 ore 20.30

2) Avellino - Gelbison, domenica 11/9 ore 17.30

3) Monopoli - Avellino, mercoledì 14/9 ore 20.30

4) Avellino - ACR Messina, domenica 18/9 ore 17.30

5) Latina - Avellino, sabato 24/9 ore 20.30