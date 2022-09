Avellino, striscione contro D'Agostino e De Vito: "Promesse disattese" Riferimento chiaro alla proprietà e alla dirigenza da parte del tifo organizzato biancoverde

A poche ore dalla chiusura della sessione di calciomercato, nella notte che porta alla vigilia di Pescara-Avellino, dell'esordio in campionato per i lupi nel big match dell'Adriatico-Cornacchia, il tifo organizzato biancoverde ritiene insoddisfacente il percorso estivo e ha espresso delusione, di fatto, per le scelte operate dal club nella costruzione e nella rivoluzione della rosa che sarà a disposizione di Roberto Taurino.

"D'Agostino e De Vito: promesse disattese, chiacchiere da mercante... Questa gente merita un progetto importante": così la Curva Sud con uno striscione esposto all'esterno della tribuna Montevergine dello stadio Partenio-Lombardi, con riferimento esplicito alla proprietà e alla dirigenza della società irpina e già rimosso dalla recinzione dell'ingresso principale dell'impianto sportivo di Contrada Zoccolari.