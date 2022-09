Pescara - Avellino, Taurino: "Pronti a misurarci con avversario di valore" Gli irpini verso il debutto. Il mister irpino: "Fondamentale creare un grande gruppo"

L’attesa è quasi terminata. L’Avellino, domani, taglierà il nastro della stagione 2022/23 con la sfida contro il Pescara. Appuntamento allo stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia con fischio d’inizio alle 20,30.

A scandire l’attesa per l’esordio dei biancoverdi è il mister Roberto Taurino: “La settimana è stata come tutte le altre, abbiamo lavorato con grande serenità. Sicuramente domani, quando ci avvicineremo al fischio d’inizio, un po’ di emozione la proveremo. Andremo ad affrontare il Pescara, una squadra forte con un grande allenatore che rispetto tantissimo. È una compagine allestita per giocare un campionato ad alti livelli e sarà certamente un impegno che ci metterà a dura prova. Ma è proprio una gara come questa che avrei voluto affrontare, sono curioso di vedere come si comporterà la squadra di fronte alle difficoltà. Ad oggi non abbiamo la rosa più forte del campionato, ma per raggiungere grandi traguardi è fondamentale diventare squadra. Ora è inutile parlare di obiettivi, il percorso si concluderà a maggio. Il direttore sportivo De Vito ha svolto un gran lavoro, tutti i ragazzi presi sono delle risorse e questo deve essere la nostra forza. Il tifoso è sacrosanto, ha tutto il diritto di criticare anche se, a volte, per alcuni questo viene confuso con il diritto all’offesa”.