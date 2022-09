Pescara-Avellino, le probabili formazioni: un ex nell'undici biancoverde Il programma del primo turno, l'attesa del primo match ufficiale dell'era Taurino

L'attesa è finita: alle 17.30 inizierà il ciclo di gare del girone C di Serie C. Esordio per il Giugliano in terza serie, al "Partenio-Lombardi" con Avellino sede dei primi match casalinghi dei tigrotti, che nel pomeriggio affronteranno la Viterbese. In contemporanea, al "Mannucci" di Pontedera", il Monterosi Tuscia ospiterà l'Audace Cerignola.

Dalle 20.30 sarà calcio d'inizio per le altre 8 sfide del girone con il big match Pescara-Avellino: prove di ripartenza per i lupi dopo un'estate vissuta con la rivoluzione nella rosa e con diverse incognite. Taurino punta sul 3-4-3 con Marcone tra i pali e il trio difensivo composto da Illanes, ex del match, Aya e Zanandrea, con Dall'Oglio e Franco in mediana e Ricciardi e Tito esterni e con Murano prima punta: Kanoute e Di Gaudio agiranno da esterni offensivi. Trotta salterà per squalifica la trasferta all'Adriatico-Cornacchia.

Prima giornata ed è subito sfida tra squadre campane: sarà Gelbison - Juve Stabia al "Torre" di Pagani. La nuova Turris di Padalino ospita la Virtus Francavilla.

Serie C - Girone C

Prima Giornata

Pescara-Avellino, le probabili formazioni

Pescara (4-3-2-1): Plizzari; Cancellotti, Pellacani, Ingrosso, De Marino; Germinario, Kraja, Mora; Delle Monache, Cuppone; Lescano. A disp. Sommariva, D’Aniello, Milani, Saccani, Brosco, Boben, Palmiero, Gyabuaa, Tupta, Vergani, Kolaj, Desogus. All. Colombo

Avellino (3-4-3): Marcone; Illanes, Aya, Zanandrea; Ricciardi, Dall’Oglio, Franco, Tito; Kanoute, Murano, Di Gaudio. A disp. Pizzella, Antignani, Moretti, Auriletto, Rizzo, Micovschi, Casarini, Matera, Garetto, Ceccarelli, Guadagni, Russo, Gambale. All. Taurino

Arbitro: Tremolada di Monza

Assistenti: Camilli di Foligno e Cravotta di Città di Castello

Quarto ufficiale: Pacella di Roma 2

Serie C - Girone C

Prima Giornata

Giugliano - Viterbese

Monterosi - Cerignola

Messina - Crotone

Catanzaro - Picerno

F. Andria - Potenza

Foggia - Latina

Gelbison - Juve Stabia

Monopoli - Taranto

Pescara - Avellino

Turris - V. Francavilla