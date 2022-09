Pescara - Avellino 1-0, Taurino: "Serve più coraggio e personalità" Il tecnico irpino: "Il gol? Con un po' di cattiveria in più l'avremmo evitato"

Pescara – Avellino 1-0, il commento del mister biancoverde Roberto Taurino: “Dopo questa gara contro il Pescara sono giunto a due indicazioni finali. Si può dire che lo spirito è stato buono, la squadra ha lottato e questa caratteristica ci dovrà accompagnare lungo il percorso. Ciò che mi è piaciuto meno, invece, è che siamo partiti contratti e con poca voglia di cercare situazioni che avevamo precedentemente preparato. Ciò che voglio vedere dal primo minuto di gioco è il coraggio e la personalità. Il primo tempo è stato equilibrato. Siamo stati compatti e non abbiamo rischiato nulla. Nella seconda frazione di gioco siamo partiti discretamente. Poi, dall’errore di Ricciardi, è come se ci fossimo impauriti e abbiamo concesso qualcosa. Il gol da palla inattiva? Un po’ rosico. Con un po’ di cattiveria in più potevamo evitare di subirlo. Per giunta, prima del calcio d’angolo, avevo già pronti i cambi per dare impulso alla squadra con energie fresche. cosa che in seguito è stato importante. Da quel momento abbiamo creato qualche occasione. Ma il coraggio che abbiamo avuto nel finale deve essere la base fin dal fischio d’inizio”.