Avellino, testa alla Gelbison: i rossoblu puntano su Kyeremateng Bonalumi: "Al Partenio-Lombardi con lo stesso atteggiamento su un campo importante"

Ripresa nel pomeriggio al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino, reduce dal ko di Pescara e che metterà nel mirino la Gelbison. La sfida casalinga, in programma domenica, con calcio d'inizio alle 17.30, pone i lupi già all'obbligo del rilancio e dei tre punti per sbloccarsi dopo una prestazione opaca e che ha visto l'Avellino accelerare solo nel finale, nel tentativo forzato di creare le condizioni per il pari. Dall'altra parte ci sarà una Gelbison che ha aggiunto Nigel Kyeremateng alla rosa. La squadra di Vallo della Lucania ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante italo-ghanese, classe 2000. "Sono veramente felice di questa nuova esperienza. - ha spiegato il nuovo calciatore della Gelbison - Ho notato fin da subito le qualità della squadra, insieme faremo grandi cose. Mi metto da subito a disposizione". Nel frattempo, nel post-gara di Gelbison - Juve Stabia 1-3, il difensore rossoblu, Simone Bonalumi, ha parlato così del prossimo match in calendario: "L'atteggiamento nostro sarà sempre lo stesso. - ha affermato - Affronteremo tutte le partite al cento per cento, sicuramente andremo a giocare in uno stadio importante contro una squadra importante. In Lega Pro tutte le partite sono così, sono difficili. Andremo a battagliare anche sul campo di Avellino, poi faremo i conti alla fine".